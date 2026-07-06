На заводе РЕХАУ в Раменском округе представили строгую систему контроля качества

На заводе РЕХАУ в поселке Гжельского завода стройматериалов в Раменском округе состоялась презентация системы контроля качества продукции. Руководитель отдела качества Михаил Андрианов подробно рассказал о принципах работы предприятия.

Несмотря на то что статус компании изменился с иностранного на российский, стандарты качества остались на высоком уровне. Система контроля построена по принципу замкнутого цикла, где каждая партия продукции проходит через несколько этапов проверки. Внутренние стандарты компании превосходят требования ГОСТ.

На предприятии действует современный лабораторный комплекс, оснащенный передовым оборудованием. Здесь проводятся комплексные испытания продукции, включая проверку термостабильности, прочности сварных соединений и геометрических параметров. Процесс начинается с входного контроля сырья, специалисты оценивают его чистоту, цветовые характеристики, стабильность свойств и отсутствие примесей.

Предприятие разработало уникальное оборудование для испытаний, не имеющее аналогов на рынке. Автоматизированные системы позволяют проводить замеры геометрических параметров за доли секунды, обеспечивая точность измерений выше зарубежных аналогов. Михаил Андрианов подчеркнул, что в разработке уникального оборудования для контроля качества принимали участие сотрудники предприятия.

Профессионализм команды остается главным гарантом качества продукции РЕХАУ, благодаря чему компания сохраняет лидерство на рынке более 10 лет.