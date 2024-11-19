Хор из Истры выступил на Сергиевском фестивале

Сергиевский детский хоровой собор проводится в целях поддержки и развития детского хорового творчества и популяризации русской хоровой музыки. В этому году праздник состоялся уже в шестой раз.

VI Сергиевский детский хоровой собор проходил в Нижнем Новгороде в храме святителя Николая Чудотворца. Помимо коллектива из Истры, на празднике выступили лучшие детские хоры из Красногорска, Воронежа, Казани и самого Нижнего Новгорода.

Городской округ Истра представлял лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов — концертный хор «Камертон» под руководством Заслуженного работника культуры Московской области Ирины Александровны Подкопаевой.

Это было действительно яркий, красочный и запоминающийся праздник. Каждый коллектив исполнил сольную программу, участники подготовили для выступления музыкальные произведения русских композиторов и духовные песнопения на церковнославянском и современном русском языках. И не раз на весь огромный зал собора святителя Николая звучал 250-голосый сводный хор.

Мероприятие проводилось по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Оно было организовано отделом культуры Нижегородской епархии и департаментом культуры администрации Нижнего Новгорода при поддержке Автозаводского благочиния.

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