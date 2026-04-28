На устранение последствий снегопада в Солнечногорске вышли 10 бригад электриков

В Солнечногорске на восстановление электроснабжения вышли 10 бригад и около 45 специалистов. Устранение последствий снегопада идет в круглосуточном режиме.

«На 21:00 отключение электричества затронуло 30 населенных пунктов и 31 СНТ. Временно приостановлена работа трех котельных, одного ВЗУ. Соцобъекты и КНС работают в штатном режиме», — сообщили в телеграм-канале администрации округа.

По данным администрации, бригады оперативно устраняют последствия непогоды и подключают потребителей к электроснабжению. Из-за мокрого снега и усиления ветра могут возникать новые обрывы и повторные отключения, объяснили власти.

Ожидается, что мокрый снег и сильный ветер продержатся в течение ближайших трех дней. На улицы города вывели более 50 единиц техники, проезжую часть обрабатывают жидкими реагентами.