Коммунальные службы Солнечногорска начали уборку снега

В городском округе Солнечногорск 27 апреля коммунальные службы приступили к расчистке снега с пяти часов утра. В регионе наблюдаются аномальные погодные условия: ожидается, что мокрый снег и сильный ветер продержатся в течение ближайших трех дней.

Для обеспечения безопасности и бесперебойного движения транспорта на улицы выведено более 50 единиц техники. С утра на дорогах работают шесть тракторов МТЗ, которые занимаются прометанием. К 7:00 на муниципальных дорогах и улично-дорожной сети округа уже трудились 29 тракторов МТЗ и пять комбинированных дорожных машин (КДМ). Кроме того, на улицы вывели технику для обработки проезжей части жидкими реагентами.

«Важно отметить: 10% всей спецтехники в округе мы специально не переводили на летнее оборудование — именно на случай непредвиденных погодных ситуаций. Сегодня вся эта техника будет задействована в работах. Наши службы делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность движения и оперативно устранить последствия непогоды», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Жителям рекомендуется в случае чрезвычайных ситуаций — упавших деревьев, отключения электроэнергии или других происшествий — немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб 112 или на горячую линию администрации: 8 (800) 201−67−47.