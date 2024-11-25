Замглавы Чехова Надежда Чернятина провела обход улицы Гагарина

Заместитель главы Чехова Надежда Чернятина провела обход придомовых территорий на улице Гагарина по обращениям местных жителей. В ходе осмотра были решены несколько важных вопросов, касающихся состояния дворов.

Житель дома № 46 сообщил о порубочных остатках на территории. Во время обхода было установлено, что сотрудники жилищно-коммунального хозяйства уже ликвидировали все ненужные остатки. Кроме того, жительница дома № 52 попросила восстановить качели на детской площадке. Работы по ремонту игровой зоны были выполнены, качели снова в рабочем состоянии.

Все другие замечания, выявленные в ходе обхода, были направлены в ответственные службы для дальнейшего решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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