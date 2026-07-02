Новую поликлинику на 2‑й Глуховской улице в Ногинске достроят в этом году

В скором времени более 43 тысяч жителей смогут получать медицинскую помощь рядом с домом. На улице 2-я Глуховская завершается финальный этап подготовки к открытию новой современной поликлиники.

Поликлиника будет оснащена взрослым отделением на 350 посещений в смену и детским — на 150. Пациенты смогут пройти диагностику на современном оборудовании: рентгене, флюорографе и маммографе. Все это будет доступно под одной крышей.

Кроме того, в поликлинике будут удобные зоны ожидания, адаптированные пространства для маломобильных посетителей и детские площадки. Территория вокруг поликлиники также преобразилась: появились зеленые насаждения, газоны и уютные места для отдыха.

Сейчас специалисты завершают настройку оборудования и обустройство кабинетов, а врачи готовятся к началу работы. Это не просто новое здание, а шаг к более доступной и комфортной медицине для тысяч семей.