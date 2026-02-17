На улицах Подольска круглосуточно работает техника для уборки снега

Последствия снегопада из-за циклона «Вивиан» устраняют коммунальные службы городского округа Подольск. На муниципальных дорогах задействовали более 100 рабочих и специализированную технику.

В работе находятся комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ, погрузчики и самосвалы. Снегоуборочная техника работает круглосуточно, для оперативной расчистки сформировали дополнительные бригады.

На кадрах с места событий видно, как проходит уборка снега на Привокзальной площади. Специалисты очищают трассы, улицы, дворы и подъездные пути по всему городу.

В то же время в Коломне коммунальщики вывели на улицу тяжелую технику и самосвалы для уборки снега. Расчистка дорожного полотна ведется в две смены.