С 24 апреля стартует ремонт второго главного пути на участке МЦД-3 Перово-1 — Люберцы-1. В этот период специалисты проведут масштабные работы: демонтаж старой и укладку новой рельсошпальной решетки на пяти платформах — Плющево, Вешняки, Выхино, Косино и Ухтомская. Также планируется смена рельсовых плетей, сварка 18 стыков, глубокая очистка щебеночного балласта, выправка и балластировка пути на всем перегоне. В общей сложности будет обновлено более восьми километров пути. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Для проведения работ подготовлены все необходимые материалы и техника: укладочные и разборочные краны, щебнеочистительные и выправочные комплексы, рельсосварочные машины. Первые технологические «окна» запланированы с 23:00 24 апреля до 11:00 25 апреля, а также в те же часы 25 и 26 апреля. В выходные дни, когда пассажиропоток минимален, движение поездов будет организовано по соседним путям.

Пассажиров просят обратить внимание на существенные корректировки в расписании пригородных поездов Казанского направления. Большая часть поездов МЦД-3 будет следовать по укороченным маршрутам — до/от Митьково, Плющево и Люберец. У ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Ряд поездов временно выведен из расписания. Работы будут продолжены в мае.