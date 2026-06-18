На участке дороги Онуфриево — Орешки началась укладка асфальта

Дорожные рабочие начали укладывать новый асфальт на участке дороги Онуфриево — Орешки, который примыкает к трассе М-9 «Балтия». Работы стартовали 16 июня и должны быть завершены 10 июля этого года.

Протяженность участка, на котором проводится ремонт, составляет около одного километра. Исполнитель работ — производственный комплекс «Рузский», а заказчиком выступило государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор».

«Работы постараемся выполнить в срок», — сказал старший производитель работ производственного комплекса «Рузский» Александр Викторович Морозов.

Сейчас на участке активно трудятся: асфальтоукладчик прокладывает покрытие, катки его утрамбовывают, бригада держит необходимый темп. Погода пока благоприятствует, материалы поступают ритмично.

Местные автомобилисты с нетерпением ждут завершения ремонта, ведь после него дорога станет ровной и без ям.