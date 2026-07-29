На «Территории смыслов» представили проект «Прививка от мошенников»

Форум «Территория смыслов» стартовал в Подмосковье, собрав более трех тысяч участников и около 200 спикеров и экспертов на одной площадке. На нем в том числе представили проект «Прививка от мошенников».

Участники «Территории» обсуждают общественно значимые темы и учатся работать с современными вызовами. Одной из важных тем форума стала цифровая безопасность. «Люди попадаются на уловки мошенников, потому что схемы становятся изощреннее, с каждым днем мы попадаемся на более интересную. Аферисты выбирают людей в уязвимом положении, давят на больные точки. Поэтому важно не столько бороться с последствиями, сколько пытаться предупредить. Мы не можем предотвратить мошенничество полностью, но стремиться к этому нам никто не запрещает», – прокомментировала участница форума Софья Борисова.

Фото: 360.ru

На форуме представили федеральный проект «Прививка от мошенников». Его цель – повысить цифровую грамотность у молодежи. Проект разработали при поддержке АНО «Евразия».

О том, как сформировать цифровой иммунитет, участникам рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Для молодежи провели интерактивный квиз. Ребята разбирали реальные схемы обмана и учились главному – не поддаваться панике, проверять информацию и не принимать решения под давлением.

«Через интернет, через мессенджеры, через новые технологии искусственного интеллекта наших граждан пытаются обмануть. И мы должны бороться! Прежде всего через просвещение молодежи, которая потом будет амбассадором для среднего и старшего возраста – рассказывать, как не попасться на те или иные уловки и как сделать так, чтобы самим не стать жертвами», – отметил Чернышов.

Фото: 360.ru