Движение на новом путепроводе в Апрелевке запустят в 2025 году

Путепровод через железную дорогу построят в Апрелевке. Движение по участку планируют запустить уже в третьем квартале этого года. Объект поможет загрузить прилегающие улицы и улучшить транспортную доступность юго-западной части Подмосковья.

В Наро-Фоминском округе продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути в городе Апрелевке. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что в настоящее время строители завершили возведение всех восьми опор и смонтировали 28 железобетонных балок пролётного строения.

«Эти работы сформировали прочный каркас будущего сооружения и открыли путь к финальным работам по монтажу пролётных конструкций. Сейчас продолжается устройство подпорных стен, готовность которых составляет порядка 85%. Параллельно строители завершают устройство железобетонной плиты пролётного строения — готовность более 70%», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Открыть движение по путепроводу планируется в 3 квартале 2025 года. Строительство путепровода увязано с модернизацией, которую проводит РЖД, в связи с запуском МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная». Длина путепровода составит около 272 м, а общая протяжённость транспортной развязки – свыше 1 км.

Новый дорожный объект позволит разгрузить прилегающие улицы и значительно улучшит транспортную доступность территорий Новомосковского административного округа и юго-западной части Подмосковья.

