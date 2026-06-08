На стенде Подмосковья на ПМЭФ-2026 посетители познакомились с местными производствами

На стенде Московской области в рамках ПМЭФ-2026 посетители смогли «примерить» на себя профессию сотрудника одного из заводов и познакомиться с продукцией предприятий региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Экспозиция объединила ключевые достижения региона в промышленности, логистике, технологиях, инвестициях и цифровой трансформации. Одной из интересных интерактивных зон стала «Прикоснись к производству», где посетители взаимодействовали с цифровыми моделями производственных процессов предприятий Подмосковья.

«Одна из интересных интерактивных зон — «Прикоснись к производству». Это инсталляция, где человек в режиме реального времени взаимодействует с цифровыми моделями производственных процессов предприятий Подмосковья, знакомится с его промышленными кластерами и технологиями», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Также на стенде работало «ИИ-зеркало», которое помогало посетителям определиться с подходящей промышленной профессией. Интерактивная инсталляция предлагала короткий профориентационный тест, а затем визуализировала посетителя в образе сотрудника одного из подмосковных заводов.

Кроме того, на подмосковном стенде была представлена зона роботов-гуманоидов МФТИ — многократных чемпионов мира в соревнованиях по футболу. Роботы продемонстрировали свое мастерство и яркую игру всем посетителям стенда.

На стенде были показаны и другие зоны, представляющие различные сервисы, технологии и высокотехнологичные решения. Также в форматах коротких роликов была представлена информация об инвестиционной работе, промышленных площадках региона и его инфраструктуре, экспортной работе, поддержке локальных предприятий и многом другом.