Путепровод на Старосимферопольском шоссе в Серпухове отремонтируют в этом году

На 95-м километре Старосимферопольского шоссе в городском округе Серпухов продолжается капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что специалисты уже демонтировали старое мостовое сооружение и соорудили капитальные опоры для нового путепровода. На объекте работают 38 мостовиков и восемь единиц спецтехники.

Путепровод связывает деревни Лукино, Васильевское и Съяново-1. Его длина составляет почти 50 метров. Из-за капитального ремонта движение по нему закрыто. Предусмотрены альтернативные маршруты объезда:

Северный объезд: через Симферопольское шоссе и трассу А-108.

Южный объезд: через Московское и Северное шоссе, улицу Пролетарскую, Северный проезд, улицу Ворошилова, улицу Звездную, Окское, Борисовское и Данковское шоссе.

В рамках капремонта будут полностью заменены конструкции пролетного строения, опор и сопряжений. Также будут укреплены и спланированы откосы, устроено покрытие проезжей части, тротуаров, лестничных сходов и подходов к ним. Кроме того, будет проведена реконструкция дождевой канализации и установлены перильные барьерные ограждения.

Запуск рабочего движения по обновленному путепроводу запланирован на сентябрь 2026 года.