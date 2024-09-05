Пассажирский лифт починили на железнодорожной станции в Мытищах

Фото: пресс-служба городского округа Мытищи

На конкорсе станции Мытищи сломался лифт. Специалисты установили там новое оборудование из Европы. Теперь лифт работает исправно.

Проверку оборудования провела выездная комиссия, в которую вошли представители администрации городского округа Мытищи, «РЖД» и Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Один из лифтов на станции Мытищи долгое время не работал. Чтобы отремонтировать его, пришлось ждать поставку оборудования из Европы. Сейчас специалисты «РЖД» завершили все работы, и лифты возобновили работу. Теперь станция стала доступнее для маломобильных граждан.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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