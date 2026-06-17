На семейной ферме в Замошье начали заготовку кормов

На семейной ферме, расположенной вблизи деревни Замошье, приступили к покосу трав на сено и сенаж. Заведующая отделом сельского хозяйства Татьяна Савукова сообщила, что работники уже скосили около 30 гектаров трав.

Хозяйство активно занимается заготовкой кормов: уже собрано 50 тонн сена из многолетних трав прошлых лет посева и 20 тонн сенажа из однолетних растений. Помимо основного участка в 55 гектаров, где находятся ферма, огороды и поля для заготовки сенажа, у хозяйства есть несколько крупных наделов для выращивания кормосмесей.

Поголовье скота на ферме растет. Сейчас здесь содержат около 200 молочных овец восточно-фризской породы и столько же ягнят. Кроме того, в хозяйстве насчитывается 77 взрослых зааненских коз и около полусотни молодняка.

В прошлом году фермеры взяли в аренду еще 100 гектаров земли неподалеку от деревни Ховань. Сейчас там ведут расчистку, чтобы ввести поле в оборот.

Для работы на ферме используются три колесных трактора, к которым по очереди присоединяют обмотчик рулонов, пресс-подборщик или косилку. Также есть погрузчик и мини-трактор для работ на огороде. В планах — покупка еще одного трактора и дополнительного пресс-подборщика.