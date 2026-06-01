На сайте расчетного центра Подмосковья заработал чат с автоматическим помощником

На сайте расчетного центра Подмосковья запустили круглосуточный чат для быстрого решения вопросов. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций компании.

Чат поможет узнать баланс счета и тарифы, передать показания, заказать поверку и замену приборов учета. Также он подскажет, как зарегистрироваться в личном кабинете, открыть или переоформить лицевой счет.

«Автоматический помощник ответит сразу и подскажет порядок действий. Если он затруднится с ответом, диалог перейдет на оператора. Как правило, специалист подключается в течение минуты», — пояснили в компании.

Автоматический помощник отвечает круглосуточно, а оператор — ежедневно с восьми до 22 часов. Чат доступен на всех устройствах: компьютере, планшете и смартфоне. Он адаптируется под размер экрана.

Чтобы начать диалог, нужно на главной странице сайта кликнуть на оранжевый значок чата, ввести имя и запрос. Для получения адресной информации потребуется номер лицевого счета.

