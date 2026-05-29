Расчетный центр Подмосковья напомнил способы смены тарифа на электроэнергию
Жители Подмосковья могут дистанционно изменить тариф на оплату электроэнергии через цифровые сервисы Единого расчетного центра. Сервис доступен владельцам многотарифных приборов учета.
Пользователям предлагают несколько возможных съем. Один из вариантов — одноставочный тариф, при котором стоимость электроэнергии остается неизменной независимо от времени суток.
Также доступны дифференцированные тарифы, предусматривающие разделение стоимости по временным зонам — дневной, ночной и пиковой. Такой формат особенно удобен для тех, кто активно пользуется бытовой техникой вечером или ночью и хочет снизить расходы на коммунальные услуги.
Подать заявку на смену тарифа можно без посещения офисов. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте центра либо воспользоваться мобильным приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн». Далее в разделе обращений нужно выбрать категорию, связанную с прибором учета, и оформить запрос на корректировку данных.
К заявке требуется прикрепить фотографию счетчика с актуальными показаниями по всем тарифным зонам. При этом важно, чтобы на снимке был четко виден номер прибора учета.
Кроме того, пользователям в личном кабинете доступен специальный тарифный калькулятор. С его помощью можно самостоятельно оценить, какой вариант расчета окажется наиболее выгодны.