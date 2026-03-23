На реке Пахре в Подмосковье сохраняется выход воды на пойму

На реке Пахре в Подмосковье, а также на ряде водоемов в Центральной России сохранился выход воды на пойму. Об этом заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС .

«В Московской области происходят подвижки ледового покрова, постепенное повышение уровня воды. В каких-то отдельных районах возможны и разнонаправленные изменения уровня воды. Начинается желтый уровень опасности», — сказала она.

По Московской области на Пахре у пункта Стрелковская фабрика превышена отметка выхода воды на пойму, что сохранится на ближайшие трое суток.

Схожая картина и в других регионах ЦФО — Белгородской, Воронежской, Курской, Смоленской, Тамбовской областях. В ЛНР тоже зафиксировали неблагоприятные отметки, но там ситуация стабилизируется в течение ближайших трех суток.

Также Макарова обратила внимание на Псковскую область — на реке Ловати у Великих Лук уровень воды пока ниже пойменной отметки, однако, согласно прогнозу, вскоре ожидается «достижение отметки неблагоприятного явления».

Ранее пресс-служба Минтранса Подмосковья сообщила, что в городе Озеры с 22 марта закроют наплавной мост. Это связано с подъемом уровня воды в Оке.