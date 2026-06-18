Компания «Солерамичи» в Солнечногорске повысила производительность по нацпроекту

На предприятии ООО «Солерамичи» в Солнечногорске подвели итоги реализации «пилота» в рамках федерального проекта «Производительность труда». Благодаря принципам бережливого производства операционные показатели на участке по выпуску тонких колбас значительно улучшились, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

ООО «Солерамичи» — это предприятие полного цикла, которое занимается производством сыровяленых колбас и деликатесов премиум-класса по традиционным итальянским рецептам.

Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области обучили сотрудников компании применять принципы бережливого производства. Они сопровождали предприятие на каждом этапе внедрения улучшений.

После внедрения стандартизированной работы, перебалансировки загрузки операторов и организации рабочих мест по системе 5С выработка сотрудников увеличилась на 27%, а время изготовления колбас сократилось на 18%.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», нужно подать заявку на ИТ-платформе [Производительность.рф](https://продуктивность.рф/). Узнать больше о поддержке бизнеса в Московской области можно на инвестиционном портале региона: [https://invest.mosreg.ru/](https://invest.mosreg.ru/). Федеральный проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».