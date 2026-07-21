На предприятии в Мытищах повысили эффективность производства

На ООО НПП «Мера» в подмосковных Мытищах успешно завершили пилотный проект в рамках федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Производственно-технический центр компании стал пилотной площадкой для апробации решений. Здесь выпускают измерительные модульные комплексы. Команда предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций Московской области внедрила инструменты бережливого производства. Среди них — система 5С, стандартизированная работа, производственный анализ и диаграмма спагетти.

Благодаря проведенным мероприятиям время производственного процесса сократилось на 16%, а выработка увеличилась на 13%. Сотрудники ООО НПП «Мера» планируют применить полученный опыт на остальных участках предприятия.

ООО НПП «Мера» специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения для измерений и испытаний.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать его участником, нужно подать заявку на платформе производительность.рф.

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