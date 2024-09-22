Администрация Наро-Фоминского округа провела прием жителей в совхозе «Головково»

Большинство сотрудников «Головкова» живут в Таширове, поэтому знают о многих проблемах.

На встрече глава округа Роман Шамнэ поручил перевести дорогу до участков для многодетных семей на баланс города и решить вопрос с благоустройством пруда. Жители старшего поколения попросили градоначальника продлить маршрут № 26 до амбулатории, а не до станции «Нара». Роман Шамнэ заверил, что вопрос будет решен.

В первом квартале следующего года специалисты завершат проектирование нового водозаборного узла. После того, как документ согласуют, его направят в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, чтобы включить в план строительства за счет бюджетных средств.

Заместители главы городского округа также обсудили с жителями шаговую доступность медицинских и образовательных услуг.

«Радует, что жители подошли к диалогу с руководителями окружной администрации весьма ответственно. Практически все участники встречи не только высказывали претензии, но и предъявляли собственные аргументы, ведущие к решению проблемы. Уверен, что только при наличии такого ответственного подхода всеми участниками диалога и возможно развитие как территориального управления Таширова, так и совхоза „Головково“», — отметил глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

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