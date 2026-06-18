На портале «Цифровой регион» появился раздел о цифровой грамотности

На сайте «Цифровой регион» запустили новый раздел «Цифровая грамотность населения». В нем собрали лучшие практики по развитию цифровых навыков граждан в России.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, запуск раздела — это новое направление для обмена эффективными практиками между субъектами России. На данный момент 47 регионов уже разместили в разделе 91 проект.

Новый раздел объединяет образовательные программы, методические материалы, массовые просветительские акции, курсы и другие инициативы, направленные на повышение уровня цифровой грамотности населения. Решения сгруппированы по целевым аудиториям, включая детей и представителей старшего поколения.

В разделе можно найти инструменты поиска по регионам и направлениям деятельности. Это позволяет быстро находить подходящие практики и изучать опыт их реализации. Каждая карточка содержит описание проекта, информацию о целевой аудитории и формате мероприятия.

Портал «Цифровой регион» стал единой площадкой для обмена опытом между регионами, что способствует развитию цифровой культуры населения по всей стране.