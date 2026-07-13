На портале торгов Московской области появился ИИ-ассистент

На Едином портале торгов Московской области запустили цифрового ассистента на базе искусственного интеллекта. Он помогает пользователям получать информацию о процедурах закупок и торгов.

Чтобы получить ответ, достаточно нажать кнопку «Спросить ассистента» в правом нижнем углу экрана и задать вопрос. Ассистент подскажет порядок действий и даст ссылки на нужные материалы.

Помощник будет полезен потенциальным участникам торгов, заказчикам и поставщикам, особенно тем, кто только начинает работать с закупками. В основе ассистента — база из более чем 5 000 ответов на типовые вопросы, свыше 1 300 терминов и определений и около 180 типовых процедур. Она регулярно пополняется.

«Мы делаем работу с единым порталом торгов максимально понятной и удобной для пользователей. ИИ-ассистент теперь помогает мгновенно находить нужную информацию — без самостоятельного поиска по документам и сложных формулировок», — рассказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Ассистент помогает быстрее ориентироваться в процессах, но не заменяет официальные документы: юридически значимая информация содержится в нормативных актах и регламентах системы ЕАСУЗ.