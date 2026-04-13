Пассажиропоток на маршрутах Мострансавто вырос на Пасху

В этом году во время пасхальной ночи с 11 на 12 апреля было продлено время работы 49 маршрутов Мострансавто — до 03:00 часов ночи. Жители и гости Московской области совершили на них свыше 2,3 тысяч поездок.

Для удобства пассажиров компания совместно с Минтрансом Подмосковья скорректировала расписание движения маршрутов, которые следуют к храмам и церквям региона. Это дало возможность пассажирам комфортно добраться до праздничных богослужений и вернуться домой.

Специалисты предприятия проанализировали пассажиропоток в промежуток с 22:00 вечера до 03:00 ночи. По результатам мониторинга самым востребованным стал маршрут № 368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)». Вторую строчку занял маршрут № 46 «Власиха (Почта) – ст. МЦД Одинцово». Третье место у маршрута № 103 «Электросталь (м/р Северный) – ст. Фрязево».

Самым популярным способом оплаты проезда стали банковские карты — с их помощью зафиксировано свыше 1,1 тысячи трансакций. Социальные карты использовали 734 раза. Также 493 поездки были оплачены транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек»).