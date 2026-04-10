На Пасху изменится график работы некоторых маршрутов Мострансавто

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в пасхальную ночь с 11 на 12 апреля режим работы 49 маршрутов Мострансавто будет изменен.

«На Пасху по традиции время работы 49 автобусных маршрутов Мострансавто, следующих до областных храмов и церквей, продлят до 03:00 часов ночи. Это позволит жителям и гостям Подмосковья комфортно добраться домой после богослужений. Также для пассажиров увеличат число автобусов на шести маршрутах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Дополнительные автобусы появятся на следующих маршрутах:

- №2 «Больничный комплекс – ул. Нечаевская – Больничный комплекс» — 1 автобус большого класса; - №7 «Дорожный участок – ул. Владимирская» — 6 автобусов большого класса и 3 автобуса малого класса; - №10 «Вещевой рынок – кладбище» — 3 автобуса среднего класса; - №25 «Реутово – Балашиха (Новский квартал)» — 2 автобуса малого класса, 1 автобус среднего класса и 1 автобус большого класса; - №26 «ст. Болшево – Невзоровское кладбище» — 3 автобуса малого класса; - №41 «ст. Люберцы – Новолюберецкое кладбище» — 5 автобусов большого класса.

Стоит отметить, что работа маршрутов №7, 25, 26 и 41 не будет продлена до 03:00.

Пассажиры могут оплатить проезд в автобусах Мострансавто банковской картой, транспортными картами «Стрелка» всех видов и «Тройка», а также воспользоваться социальными картами.

Со списком маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья: https://mtdi.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/na-pasxu-49-marsrutov-do-xramov-i-cerkvei-podmoskovia-budut-rabotat-do-0300-noci.