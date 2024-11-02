Глава округа Пушкинский провел встречу с работниками химического завода

Выездная встреча руководителя муниципалитета Максима Красноцветова с сотрудниками научно-производственной организации «Химсинтез» прошла в Красноармейске. На мероприятие пришло около 30 человек.

В обсуждении также участвовали депутат Московской областной думы Михаил Ждан, заместители главы округа, представители «Единой России», руководители управляющих компаний и коммунальных предприятий.

Жителей города волновали проблемы жилищно-коммунального хозяйства, содержания дорог и качества водоснабжения. На все заданные на встрече вопросы были получены детальные ответы.

Максим Красноцветов поблагодарил работников предприятия за конструктивное общение и отметил удобство формата выездных встреч для жителей городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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