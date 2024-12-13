На обходе Малых Вязем на ЦКАД в Подмосковье забетонировали последний участок

Строительство обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД в Московской области подходит к завершению. Специалисты уже забетонировали последний участок путепровода, который обеспечит сквозной проезд машин, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Общая протяженность обхода составит чуть более 4 километров.

На нем расположены пять искусственных сооружений: три путепровода через Ямскую улицу, Можайское шоссе и железнодорожные пути Смоленского направления МЖД, а также мост через реку Большую Вяземку и тоннель.

Строительство обходов населенных пунктов помогает разгрузить улично-дорожную сеть и вывести транзитный поток за их пределы, подчеркнул Хуснуллин. Поэтому их созданию уделяют особое внимание.

По оценке главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, ввод в эксплуатацию обхода Малых Вязем положительно скажется на логистике не только внутри Московской области, но и всего Центрального региона.

«Ожидаем, что время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится. При этом интенсивность движения увеличится», — отметил он.

Сейчас дорожники занимаются укладкой верхнего слоя покрытия на обходе. Для безопасности движения устанавливают барьерное ограждение и наносят разметку.

В работах принимают участие 436 человек и 126 единиц спецтехники. Чтобы не создавать неудобств местным жителям, специалисты установили в Малых Вяземах шумозащитные и грязезащитные экраны.

«На первоначальном этапе самой сложной частью стали работы по переустройству большого количества инженерных коммуникаций. Только после этого мы приступили к строительству основного хода дороги и искусственных сооружений», — добавил Петушенко.