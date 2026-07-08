Минтранс Подмосковья: травматизм на МЖД снизился на 16% с января

За первые шесть месяцев на Московской железной дороге зарегистрировано 250 случаев травмирования людей, из которых 181 оказался смертельным. Это на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Минтранса Подмосковья, более половины инцидентов произошли из-за перехода путей в неположенных местах.

Для предотвращения несчастных случаев на МЖД проводится комплекс мероприятий. С начала года специалисты отремонтировали 153 пешеходных перехода и ликвидировали 192 места несанкционированного прохода. Кроме того, было установлено более 2,5 тысяч предупреждающих знаков и плакатов. На цифровых экранах вокзалов и транспортных узлов транслируются тематические видеозаставки.

На станции Сергиев Посад в тестовом режиме запущена система речевого информирования для локомотивных бригад. Она предупреждает о необходимости повышенной бдительности при приближении к пешеходным переходам.

Железнодорожники совместно с транспортной полицией проводят рейды безопасности, организуют занятия в учебных заведениях и устраивают акции, направленные на повышение осведомленности о правилах поведения на железной дороге.

МЖД призывает граждан строго соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожных объектах, а также правила проезда и перехода через пути.