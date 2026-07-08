На МЖД реконструируют железнодорожные пути

На Московской железной дороге идет масштабная реконструкция путей. Один из обновляемых участков — на Курском направлении между Чеховом и поселком Столбовая.

Начальник службы заказчика Московской дирекции инфраструктуры МЖД Андрей Курочкин сообщил, что планируют полностью заменить 11,5 километров железнодорожной магистрали на втором пути — на Москву.

Сейчас специалисты путевой машинной станции №96 проводят полный цикл ремонтных работ: демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку и сварку пути. Также меняют традиционные гаечные скрепления на современные с пружинной клеммой, что позволяет строить более качественный бесстыковой путь.

Модернизацию осуществляют опытные специалисты. Они используют технологию длительного «закрытого перегона»: в июле обновляемый путь временно закроют три раза на четыре дня для непрерывной реконструкции.

Рабочие задействовали путевые машины тяжелого типа, саморазгружающиеся бункерные вагоны (хопперы-дозаторы), рельсовозные составы и другую специальную технику.

На время работ изменилось расписание движения электричек Курского направления: некоторые из них отменили. В качестве компенсации между станциями «Чехов», «Столбовая», «Подольск», «Серпухов» и другими начали курсировать дополнительные автобусы общественного транспорта.

Закончить капремонт планируют до конца июля. Это позволит повысить безопасность, комфорт и объем пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, ускорить проходимость поездов и улучшить другие показатели.

С начала ремонтной кампании на Московской железной дороге отремонтировали уже 112,7 километров путей и заменили 73 стрелочных перевода. Капремонт завершили на семи участках из 24.