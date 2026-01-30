На Мытищинской хорде с февраля изменятся тарифы на проезд

С 1 февраля на Мытищинской хорде начнут действовать новые тарифы на проезд, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Индексация затронет все категории транспортных средств.

При этом для некоторых категорий сохранится бесплатный и льготный проезд: для общественного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки по утвержденному маршруту, для специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, имеющих цветографическую разметку, а также для школьных автобусов и автобусов, осуществляющих организованную перевозку детей, при условии предварительного согласования маршрута.

На дороге действует система «свободный поток», которая позволяет проезжать без остановок на пунктах оплаты. В ведомстве напомнили, что в декабре 2025 года компания-оператор платных трасс холдинга «Транстолл» подключилась к государственной системе ГИС ГМП. Информация о проезде по Мытищинской хорде теперь отображается на портале Госуслуг, а оплата доступна через банковские приложения и другие привычные сервисы.

С новыми тарифами можно будет ознакомиться на сайте оператора дороги с 1 февраля.

Мытищинская хорда — это автомагистраль протяженностью более 16 км, которая соединила пять шоссе и несколько населенных пунктов Подмосковья, значительно улучшив транспортную доступность почти для миллиона жителей. За год с момента открытия дорогой воспользовались более 20 миллионов раз.