На Московской железной дороге обследовали более 210 тысяч километров путей

С начала 2026 года на Московской железной дороге провели обследование 210 тысяч километров железнодорожных путей. Это следует из сообщения Минтранса Подмосковья, который ссылается на данные МЖД.

Проверки необходимы для обеспечения безопасности движения поездов и бесперебойности пассажирских и грузовых перевозок. Развернутая длина главных путей на МЖД составляет 13,5 тысяч километров, таким образом, вся дорога была обследована 15 раз.

Диагностику проводили разными способами: * на вагоны-путеизмерители пришлось 89 тысяч километров; * на вагоны-дефектоскопы — 62 тысячи километров; * мобильные диагностические комплексы проверили 38 тысяч километров пути; * самоходные диагностические комплексы обследовали 21 тысячу километров.

Современные технологии помогают железнодорожникам своевременно выявлять и устранять неисправности, а также повышать надежность инфраструктуры. Особое внимание уделяется контролю за состоянием пути на интенсивных участках, таких как МЦК и МЦД, грузонапряженных линиях, а также на участках со скоростным движением.

Работы по обследованию инфраструктуры проводятся по специальному графику и не влияют на движение поездов.