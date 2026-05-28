Производство субстанций для инновационных лекарств запустили в Подмосковье

На новом производственном комплексе ГК «ХимРар» планируется наладить выпуск активных фармацевтических субстанций (АФС). Это позволит организовать полный цикл производства инновационных лекарственных препаратов в области онкологии, ВИЧ/СПИД, гепатита С, метаболических заболеваний и болезней центральной нервной системы.

Старт работе новой производственной площадки дали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Наша с вами задача — практически полностью заместить все активные фармсубстанции, которые используются в лекарствах, производимых в России, и делать АФС внутри страны», — отметил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

При реализации проекта компания «АФС-Технологии» (входит в ГК «ХимРар») воспользовалась поддержкой федерального Фонда развития промышленности, получив льготный заем в размере 205 млн рублей на закупку оборудования.

Комплекс ГК «ХимРар» расположен в Химках. Инвестиции в реализацию проекта превысили 1,5 млрд рублей. Ежегодно предприятие будет выпускать до 50 тонн активных фармсубстанций, что станет шагом на пути импортозамещения и снижения зависимости от зарубежных поставок.