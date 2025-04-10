На месте недостроенного торгового центра в Клину появится сквер

В Клину начался демонтаж недостроенного торгового центра на улице Гагарина. Вместо него появится сквер. О ходе работ — в материале 360.ru.

Около 12 лет недостроенное здание на улице Гагарина портило облик города. В 2011 году на месте бывшего кинотеатра «Мир» началось строительство торгового центра. За полтора года рабочие возвели паркинг и несущие конструкции, но потом стройка остановилась.

В 2024 году объект перешел в собственность муниципалитета, власти решили снести ржавые и обветшалые конструкции. Рабочие уже начали демонтаж основания, чтобы создать «подушку» для экскаваторов и разобрать верхние этажи. Работы завершатся к сентябрю.

На месте долгостроя появится сквер, план по развитию территории уже готов. Замглавы администрации Клина Наталья Писаревская сообщила, что концепцию благоустройства обсудят с жителями.

«На этой территории будет зеленая красивая зона, зона отдыха для клинчан и гостей городского округа, которая будет радовать всех жителей. Демонтаж объекта — это только первый этап на пути к благоустройству», — сказала она.

В общей сложности в городском округе Клин насчитывались 272 заброшенных объекта, из них с 2018 года снесли 161 и достроили 46. В этом году власти обновят около 30 недостроенных зданий.