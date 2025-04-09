Аварийный многовартирный дом снесли в Клину

Жилой многоквартирный дом 1952 года постройки снесли в городском округе Клин. Здание ранее признали аварийным и расселили.

Площадь дома составляла 460 квадратных метров.

«После проведения процедуры расселения жильцов восьми квартир было принято решение о демонтаже строения. В марте текущего года работы по ликвидации аварийного объекта были завершены», — пояснил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Участок полностью расчистили от строительного мусора. Позже там обустроят газон.

В Клину зарегистрировали 273 объекта незавершенного строительства. Снесли, достроили и привели в порядок уже 208 зданий.