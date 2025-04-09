Аварийный многовартирный дом снесли в Клину

Жилой многоквартирный дом 1952 года постройки снесли в городском округе Клин. Здание ранее признали аварийным и расселили.
Площадь дома составляла 460 квадратных метров.
«После проведения процедуры расселения жильцов восьми квартир было принято решение о демонтаже строения. В марте текущего года работы по ликвидации аварийного объекта были завершены», — пояснил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Участок полностью расчистили от строительного мусора. Позже там обустроят газон.
В Клину зарегистрировали 273объекта незавершенного строительства. Снесли, достроили и привели в порядок уже 208 зданий.
Пять ЖК возводят в столичном Выхино-Жулебине по программе реновации
Два цикла обработки дорог ото льда провели в Подмосковье за сутки
Маск разбогател на 36 млрд после решения Трампа отложить повышение пошлин
Тендер на реконструкцию участка теплосетей объявили в Кашире
Нужно просто чаще косить. Грозит ли российским жилым домам разрушительный сорняк
Дикость и Средневековье. В СПЧ высказались о демонстрации тела подростка в Чечне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте