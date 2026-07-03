На Курском направлении МЖД с 6 июля изменится расписание поездов из-за ремонта

С 6 июля на Курском направлении Московской железной дороги изменится расписание некоторых пригородных поездов. Это связано с продолжением капитального ремонта второго главного пути на участке Столбовая – Чехов, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологические окна назначены на 6–9, 13–16 и 20–23 июля. За этот период планируется уложить 11,5 километров бесстыкового пути. Это позволит снизить уровень шума и повысить плавность хода поездов.

Железнодорожники проведут полный цикл ремонтных работ: демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку и сварку пути. Для этого подготовлены необходимые материалы и техника.

В связи с ремонтными работами в расписание пригородных поездов, в основном дальних маршрутов, внесены корректировки. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам, а несколько поездов временно выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».