На «Коломнахлебпроме» началась активная подготовка к Пасхе

На АО «Коломнахлебпром» полным ходом идет подготовка к одному из главных христианских праздников — Пасхе. Предприятие начинает работу еще в январе: формируется ассортимент, закупаются ингредиенты. Сейчас пекари вышли на активную стадию производства куличей.

Сначала выпекают небольшие куличи с увеличенным сроком хранения — до 20 суток. Их распределяют по торговым точкам в начале недели, чтобы к празднику продукция была доступна заранее. Более крупные куличи, рассчитанные на 12 дней хранения, начинают делать ближе к Пасхе.

Рецептура куличей остается практически неизменной уже более 20 лет, но ее аккуратно дорабатывают, экспериментируя с начинками. В этом году появились варианты с клюквой и мармеладом, а также шоколадные куличи с апельсиновой начинкой. Основной акцент по-прежнему делают на натуральные ингредиенты и традиционный вкус без использования искусственных улучшителей.

Всего к празднику на «Коломнаххлебпром» планируют выпечь около 25 тысяч единиц пасхальной продукции (12 тонн). Основной спрос традиционно приходится на последние дни перед Пасхой — пятницу и первую половину субботы, однако многие начинают покупать куличи уже в течение всей праздничной недели.

Приобрести продукцию можно будет как в фирменных магазинах предприятия, так и в федеральных торговых сетях.