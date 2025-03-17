Подмосковье уделяет большое внимание постоянной коммуникации с жителями. Через разные каналы связи они обращаются по разным вопросам и получают ответы от профильных служб. Важность этой роботы подчеркнул губернатор Андрей Воробьев . Он призвал органы власти откликаться на каждый запрос, особенно коллективный.

«Коллективные обращения — это не значит плохо. Это сегодняшняя реальность. В информационно открытом мире люди, которые чувствуют, разделяют эту общность, обращаются по самым важным вопросам», — сказал глава региона.

Коллективные жалобы могут быть связаны с вопросами ЖКХ, строительства и других проблем. Воробьев отметил, что разбирать каждый запрос — это обязанность органов власти.

«Ключевое, о чем я хотел бы сказать, подчеркнуть — на каждое общественное обращение должен быть разговор. Сам факт разговора, разбор проблемы — это наша святая обязанность», — отметил он.

Ранее губернатор рассказал о подготовке школ к будущему учебному году. Он напомнил, что запись детей в первый класс начнется уже в апреле.