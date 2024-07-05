Международные соревнования по водным лыжам пройдут в Истре 6 и 7 июля

Пятые международные соревнования по воднолыжному спору Moscow region Istra пройдут в Подмосковье в эти выходные. Подробнее рассказали в Минспорте Московской области.

​Турнир пройдет в дисциплинах «Слалом сет», «Фигурное катание» и «Прыжки». По многочисленным просьбам участников организаторы включили в программу три дополнительных раздела: «Катер-слалом», «Катер-прыжки с трамплина» и «Катер-фигурное катание». Здесь спортсмены будут соревноваться вне зачета.

Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч рублей — его распределят между участниками, показавшими лучшие результаты.

​​С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Федерации вейкборда и воднолыжного спорта Московской области waterski.su.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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