Учащихся из Подмосковья пригласили бесплатные курсы по программированию

Фото: Компьютерный класс в новом корпусе школы №15 в ЖК «Героев» в Балашихе / Медиасток.рф

На Едином портале госуслуг идет дополнительный набор на бесплатные курсы по программированию и искусственному интеллекту «Код будущего». Об этом проинформировала пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Принять участие в программе могут школьники 8–11 классов, а также студенты колледжей и техникумов, обучающиеся по ИТ-специальностям.

Участники проекта смогут самостоятельно изучить материалы первого модуля курса, а затем присоединиться к групповому обучению со второго модуля. После успешного завершения обучения и сдачи итогового испытания выпускники получат сертификат проекта «Код будущего».

Подробная информация и возможность подачи заявки доступны на портале Госуслуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/futurecode.