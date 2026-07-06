На «Глазычевских чтениях» обсудили будущее «Золотого кольца»

На XIV Всероссийской научно-практической конференции «Глазычевские чтения» в Арзамасе состоялась дискуссия о национальном туристском маршруте «Золотое кольцо». Мероприятие инициировал Фонд развития города Сергиев Посад.

В начале 2026 года «Золотое кольцо» расширится до «Большого Золотого кольца», добавив к классическому списку девять городов еще 49 локаций. Это вызвало необходимость пересмотреть концепцию маршрута и адаптировать туристические решения под новые условия.

Первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника Наталья Григорьева рассказала о работе по продвижению историко-культурного наследия округа. Музейные фонды насчитывают 200 тысяч ценных экспонатов. Благодаря поддержке на федеральном уровне учреждение готовится к расширению площадей. Запланировано строительство нового здания, фондохранилища и Музея русской философской мысли.

Также обсудили вопросы логистики большого маршрута «Золотого кольца» и информирования о нем, чтобы мотивировать туристов на более долгие путешествия с использованием альтернативного транспорта.

На конференции затронули проблемы охраны объектов культурного наследия и привлечения инвесторов для развития исторической недвижимости. Обсудили повышение узнаваемости городов, вошедших в большой маршрут «Золотого кольца».

Выводы и предложения по итогам работы площадки могут стать основой для обновленных принципов межрегионального сотрудничества и взаимодействия организаций индустрии гостеприимства.