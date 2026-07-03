На ферме в деревне Шульгино родилось почти две сотни козлят

На органическом производстве «М2» в деревне Шульгино произошло пополнение: появилось на свет 186 козлят.

По словам старшего ветеринарного врача по мелкому рогатому скоту Татьяны Солиной, сегодня на ферме около трехсот голов молочных пород: зааненских, альпийских, нубийских коз и их помесей. Среди них — примерно 130 дойных и 150 сухостойных животных.

Доят коз три раза в день автоматической установкой, и животные уже приучены самостоятельно заходить в доильный зал. Средний удой сейчас составляет около двух литров свежего молока.

Коз содержат на глубокой подстилке с периодическим добавлением свежего слоя. Рацион включает сочные корма (силос и сенаж зимой, сенаж и пастбищную траву летом), а также объемистые (сено круглогодично). Дополнительно животные получают комбикорм.

Все поголовье проходит обязательные и профилактические вакцинации согласно графику. Ветеринары следят за здоровьем животных, а гигиенические нормы строго соблюдаются.

Козы живут в комфортных условиях и имеют круглогодичный доступ к прогулкам на свежем воздухе. В загонах установлены автоматические чесалки, которые поддерживают чистоту шерсти и улучшают самочувствие животных.

Козье молоко идет на производство йогуртов, сыров и другой молочной продукции. Компания имеет два органических сертификата — российского и европейского образца. Ее продукция продается в интернет-магазинах и собственных точках продаж в Москве, а также поставляется в сети «Азбука вкуса», «Гипер Глобус», «Ашан» и «Твой дом».

В распоряжении хозяйства — 5500 гектаров собственных залежных земель в Подмосковье. На территории фермы работают молочное и мясное производства, переработка овощей и фруктов, пекарня, теплицы с зеленью и овощами, собственные сады, пасека и многое другое. Действует собственная лаборатория для контроля качества на всех этапах производства.