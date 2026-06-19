Жителей Подмосковья пригласили на экологические конкурсы

На платформе «Эковики» начался прием заявок на участие в трех экологических конкурсах. Любой желающий может стать участником, зарегистрировав свое мероприятие, проведя его и поделившись результатами. Заявки принимаются до ноября 2026 года.

Каждый из трех конкурсов имеет призовой фонд в размере 150 тысяч рублей. Жюри выберет по пять победителей, которые получат денежные призы от 10 до 50 тысяч рублей.

Первый конкурс — «Зов природы». Участникам нужно организовать уборку природных территорий с раздельным сбором отходов. Командам предстоит провести уборку, а затем подготовить отчет с информацией о количестве мероприятий, числе участников и объеме собранных отходов.

Второй конкурс — «Экодвор». Он предназначен для организаторов экологических праздников для жителей двора, микрорайона или населенного пункта. Конкурс направлен на объединение соседей и превращение обычного двора в площадку для полезных активностей.

Третий конкурс — «Посади лес». Организаторы выездных акций должны зафиксировать свою посадку на платформе, провести мероприятие и загрузить отчет. В отчете необходимо указать масштаб работ, количество и породы высаженных саженцев, географические координаты места и число добровольцев.

Имена победителей будут объявлены по итогам года в официальном сообществе «Эковики» во «ВКонтакте». Подробную информацию о каждом конкурсе и условиях участия можно найти по ссылке: [ecowiki.ru/contests/](https://ecowiki.ru/contests/).