Около 4,5 тысячи знаков ограничения скорости установили в Подмосковье с января

С начала года на региональных дорогах Московской области установили около 4,5 тысячи знаков, ограничивающих скорость движения до 20, 40, 50 и 70 км/ч. Работы проведены в 47 городских и муниципальных округах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Работу по „успокоению“ движения на подъездах к пешеходным переходам, расположенным вне населенных пунктов, мы ведем с начала года, опираясь на анализ аварийных и потенциально-аварийных мест», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем знаков установили в семи округах: Дмитровском (315), Домодедове (242), Коломне (233), Истре (229), Сергиево-Посадском (192), Шатуре (186) и Орехово-Зуевском (182).

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение скоростного режима способствует повышению безопасности дорожного движения и снижению риска ДТП.

