Парковку возле туристического комплекса в Серпухове построят в этом году

В Серпухове подходит к завершению строительство крупной парковочной зоны рядом с туристическим комплексом. Как сообщили в Министерстве транспорта Московской области, готовность объекта уже превысила 95%.

Новая парковка будет рассчитана на 906 автомобилей. Дорожные службы уже завершили укладку асфальтобетонного покрытия, а также выполнили устройство системы ливневой канализации и локальных очистных сооружений. Сейчас специалисты сосредоточены на благоустройстве территории и создании пешеходной инфраструктуры.

Также ведутся работы по укреплению откосов с помощью засева трав. Дополнительно на территории парковки установлен дорожный знак индивидуального проектирования, регулирующий схему движения транспорта.

В строительстве задействовали 34 рабочих и шесть единиц техники. В ближайшее время подрядчик приступит к нанесению дорожной разметки. Создание парковочного пространства осуществляется в рамках второго этапа реконструкции автомобильной дороги Калиново — Дракино. Полностью завершить работы планируют во втором квартале текущего года.

Первый этап реконструкции завершился осенью 2025 года. Тогда расширили основной участок дороги до четырех полос движения, а также реконструирован примыкающий отрезок трассы Серпухов — Протвино протяженностью 600 метров.

Специалисты обустроили тротуары, автобусные карманы и переходно-скоростные полосы. На перекрестке Дракино — Протвино появились отдельные полосы для безопасного левого поворота, а между Калиново и Дракино установили новый пешеходный светофор.

В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что реализация проекта уже позволила улучшить транспортную доступность Протвина, а также деревень Иваньково, Калиново и Дракино. Реконструкция повысила уровень безопасности дорожного движения и сделала более удобным подъезд к туристической и рекреационной зоне.