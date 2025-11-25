На чемпионате России по нардам в Люберцах разыграют 10 млн рублей

В Люберцах стартовал чемпионат России по нардам, который продлится до 5 декабря. Как сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области, в соревнованиях участвуют 500 спортсмены из 45 регионов. Они поборются за призовой фонд в десять миллионов рублей.

На чемпионат приехали сборные команды субъектов России, а участниками стали спортсмены 2015 года рождения и старше. В программу входят мужские и женские турниры по длинным и коротким нардам в классическом формате и в режиме блиц. Кроме того, в коротких нардах состоятся парные соревнования среди мужчин и женщин.

Турнир проходит по федеральной программе «Спорт России». Организаторами выступают Федерация нард России при поддержке Минспорта России и регионального министерства спорта.