Выездное заседание комитета Госдумы прошло на базе предприятия во Фрязине

В городском округе Фрязино на базе научно-производственного предприятия «Исток» холдинга «Росэлектроника» прошло выездное заседание комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи под председательством Александра Хинштейна.

Депутаты ознакомились с программным комплексом «Регион-МПЭ» разработки концерна «Созвездие». Нововведение автоматизирует процессы планирования и управления мероприятиями по гражданской обороне субъекта.

ИТ-комитету также презентовали русскую платформу промышленного интернета вещей IloT.lstok. Ее разработали специалисты научного центра «Исток». Она удаленно диагностирует и оптимизирует работу оборудования на промышленных предприятиях. Система позволяет перейти с импортных аналогов на российское программное обеспечение.

Разработка стала базовой для реализации федерального проекта «Персональные медицинские помощники». С ее помощью можно дистанционно мониторить состояние здоровья людей с хроническими заболеваниями.

«Практика выездных заседаний ИТ-комитета позволяет нам, законодателям, увидеть, как в реальности работают и реализовываются наши инициативы. Обратная связь помогает и в работе усовершенствования законодательства, в том числе и отраслевого. По результатам этого заседания ИТ-комитет организует совместную работу с индустриальными центрами компетенции, чтобы внести ИТ-решения, разработанные в Ростехе, в отраслевые стандарты и универсальные ИТ-ландшафты», — заявил председатель комитета Александр Хинштейн.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».