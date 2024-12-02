Встреча с хоккеистом Виктором Шалимовым прошла в спортивной школе в Мытищах

Обладатель Кубка Канады, трехкратный чемпион Европы и мира Виктор Шалимов рассказал юным спортсменам о знаменитой суперсерии, которая состоялась в 1974 году между командами СССР и Канады. Форвард сборной Советского Союза Шалимов выступал в то время в составе московского «Спартака». На его счету 293 заброшенные шайбы в 572 матчах чемпионата СССР. Спортсмен также провел 51 матч на чемпионатах Европы, мира и зимней Олимпиаде.

Виктор Шалимов в беседе со школьниками поделился историей о том, как он начал играть в хоккей, рассказал о тренировках сборной СССР под руководством Бориса Кулагина, о сражениях с сильнейшими хоккеистами Канады. Все участники встречи получили на память открытки с автографом знаменитого спортсмена.

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