На аэродроме «Финам» поженились три пары в День семьи, любви и верности

На аэродроме «Финам», расположенном в деревне Большое Грызлово, состоялось выездное бракосочетание, посвященное Дню семьи, любви и верности. В мероприятии приняли участие молодожены и семейные пары со стажем.

Депутат городского округа Юлия Громова поделилась своими впечатлениями от мероприятия: «У нас на аэродроме проходит прекрасное мероприятие — выездные торжественные регистрации брака. Три пары сочетаются браком, и мы не могли не приехать, чтобы поздравить их. Мы приготовили подарки, концерт, и я желаю всем любви, верности, всем создавать семьи, потому что это наша сила — сила нашей России».

Церемонию бракосочетания провели в необычном формате — рядом со взлетно-посадочной полосой, на фоне самолетов. Для гостей организовали фотозону «Крылья любви», а для детей — мастер-классы по изготовлению бумажных самолетиков.

Все три пары, заключившие брак на аэродроме, знакомы уже несколько лет. Молодожены обменялись кольцами и запустили в небо бумажные самолетики с пожеланиями.

Два года назад аэродром «Финам» получил статус официальной выездной площадки для регистрации брака. Сегодня здесь стали на три ячейки общества больше.