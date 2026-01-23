МЖД усилила меры безопасности на платформах и переходах в часы пик

Московская железная дорога усилила меры безопасности для пассажиров и пешеходов. Сотрудники будут дежурить дольше на платформах и переходах в часы пик, чтобы снизить риск травм.

График утренних дежурств остался прежним — с 7:00 до 9:00 часов. А вот вечерний продлили на два часа: теперь работники будут находиться на ответственных участках с 17:00 до 21:00.

Кроме того, выделили 122 участка повышенного внимания. Речь идет о 62 станциях и 60 перегонах, где пешеходы особенно часто нарушают правила, пересекая рельсы в неположенных местах.

С машинистами электропоездов провели дополнительные занятия, в рамках которых отработали действия при экстренном торможении, если на путях внезапно появляется человек.

Для профилактики нарушений Московская железная дорога совместно с транспортной полицией и местными властями регулярно организует рейды на станциях и перегонах. Также продолжается модернизация инфраструктуры и установка предупреждающих знаков.

Жителей и гостей Подмосковья призывают строго соблюдать правила безопасности. Переходить пути можно только в специально оборудованных местах. Также рекомендуется убирать наушники и не отвлекаться на телефон.