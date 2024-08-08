Жителей Мытищ пригласили поучаствовать в конкурсе молодых предпринимателей

Фото: Медиасток.рф

Началась регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России». Жителей Мытищ пригласили принять в нем участие.

Подать заявку на участие в конкурсе «Молодой предприниматель России» можно до 8 сентября. Их принимают по трем лигам: продвинутый и начинающий предприниматель, а также молодежь с идеями.

Участники смогут познакомиться с единомышленниками, найти партнеров и наставников для развития своего дела. Так, топ-менеджеры крупнейших компаний страны дадут советы участникам по масштабированию.

Лучшие получат федеральную медиаподдержку для развития личного бренда и попадут в топ-500 молодых предпринимателей страны. Участники получат брендированную продукцию и подарки от «Росмолодежи».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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